MUSSOMELI – VIABILITÀ MUSSOMELI-CALTANISSETTA (aggiornamento giovedì 29 novembre 2018 del sindaco Catania)

“Proseguono i lavori preparatori di costruzione del ponte bailey. Con la giornata di oggi (giovedì 29 novembre 2018), infatti, sono stati completati i lavori che erano stati affidati 10 giorni fa circa e che sono serviti a consolidare, mediante il getto di calcestruzzo a spruzzo (spritz-beton), le pareti del ponte crollato su cui verrà posizionato il ponte.

Già domani mattina il libero consorzio di Caltanissetta procederà all’approvazione della determina a contrarre con la relativa pubblicazione dell’avviso pubblico per l’individuazione della ditta che realizzerà la parte rimanente dei lavori utili e preliminari per l entrata in campo del genio militare.

Dunque, al fine di sgombrare il campo da alcuni dubbi che mi sono stati segnalati da diversi cittadini, i lavori proseguono REGOLARMENTE nel rispetto ed in coerenza con la tempistica imposta dalla normativa vigente (codice dei contratti).

Parallelamente alla individuazione della ditta e alla realizzazione di questa parte dei lavori saranno individuati i fornitori degli altri servizi (assicurazioni, poliźze fidejussorie, strutture ricettive dove garantire il vitto e l’alloggio dei militari). Segnalo inoltre che martedì scorso, 27 novembre 2018, a seguito della richiesta da me e dagli altri sindaci inoltrata si è tenuto un incontro presso la Prefettura di Caltanissetta in presenza di sua eccellenza il prefetto-vicario, del commissario straordinario, dei tecnici e del segretario generale del libero consorzio di Caltanissetta, dei referenti del genio civile e di tutti i sindaci della provincia nord di Caltanissetta. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il percorso studiato ed individuato da noi sindaci per procedere, in regime sussidiario (sostituendoci così al lavoro che avrebbe dovuto fare la ex provincia di caltanissetta e che non ha potuto fare per carenza di fondi ed organico), al fine di utilizzare le risorse comunitarie esistenti e messe a disposizione all’ interno del patto per il Sud (32,5 milioni di euro) ed intervenire così sulla viabilità nel vallone. Come sindaci, siamo perfettamente consapevoli delle complessità e delle difficoltà amministrative di questo percorso ma non intendiamo restare fermi di fronte all’ immobilismo e alle difficoltà oggettive che impediscono a chi é titolare delle strade di intervenire.

Segnalo infine di aver richiesto al libero consorzio di Agrigento e alla prefettura di Agrigento di intervenire con interventi di pulizia e manutenzione sulla strada bivio tumarrano-mussomeli di loro competenza”.