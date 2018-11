MUSSOMELI – Da domani acqua potabile. Il sindaco Catania ha revocato la precedente ordinanza di divieto uso potabile. “Comunico – ha scritto il sindaco in una nota – che a seguito delle analisi condotte dalla ASP di Caltanissetta nella giornata di ieri, i cui risultati positivi ci sono appena stati comunicati, ho proceduto poco fa all’ emissione del provvedimento di revoca dell ordinanza di divieto di utilizzo per fini potabili dell acqua.

In sostanza, l’acqua che sarà distribuita a partire da domani sarà regolarmente potabile in quanto sono rientrati nella norma tutti i parametri ed i valori previsti per legge”