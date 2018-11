MUSSOMELI – Per le precipitazioni delle abbondanti piogge la famiglia Difrancesco di Sutera, sabato scorso, aveva avuto un brutto presentimento per la stabilità dell’antica casa rurale in contrada Testacotta. Qui solitamente dormivano marito e moglie con lo scopo di guardare i mezzi agricoli della azienda del padre. E quella notte, fortunatamente, non vi dormì. Infatti, mentre il cattivo tempo imperversava ovunque, e le piogge erano sempre più insistenti, anche quella casa, appunto, di contrada Testacotta ha ceduto alla furia delle piogge. Tuttavia, sono diversi i pareri degli interessati che attribuirebbero tali cedimenti e lesioni in conseguenza di lavori nella strada Cordovese.