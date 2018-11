MUSSOMELI – Il presidente del consiglio comunale Gero Valenza ha convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica urgente su sua determinazione, per Giovedi’ 29 Novembre 2018 alle ore 17,00 presso i locali del Palazzo Municipale (Aula consiliare), per trattare i seguenti argomenti:

Scelta scrutatori;

Esame estremi necessità ed urgenza

Variazioni di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019.Annualità 2018

-di dare atto che, ai sensi degli artt. 30 e 58 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo (30 Novembre 2018) alla stessa ora (17,00) per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione e nel medesimo sito di cui cennato.