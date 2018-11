MUSSOMELI – Anche le locali cinque confraternite aderiscono alla manifestazione dell’imminente 16 novembre per la viabilità provinciale. Così il comunicato diffuso: “Le Confraternite SS.Sacramento – Parrocchia San Giovanni Battista, Santa Maria delle Grazie «Delle Vanelle» – Parrocchia Sant’Enrico, Santa Maria del Monte Carmelo – Parrocchia S. Maria del Monte Carmelo, Maria SS. dei Miracoli – Santuario Maria SS. dei Miracoli, Arciconfraternita del SS. Sacramento – Parrocchia Madrice «San Ludovico» in Mussomeli – «Paese delle Confraternite», in quanto componenti del tessuto sociale e religioso di Mussomeli, preso atto degli ultimi avvenimenti calamitosi verificatosi in questa parte della Sicilia che hanno aggravato ulteriormente lo stato di dissesto della viabilità intercomunale di tutte le aree di Mussomeli e del cosiddetto “Vallone”, con la presente dichiarano di volere aderire allo stato di agitazione indetto dal comprensorio di tutte le realtà sociali di Mussomeli. Esprimono un forte atto di condanna verso il disinteresse delle Istituzioni competenti per la problematica della viabilità e dello stato di totale abbandono delle infrastrutture stradali, lasciate quasi interamente senza manutenzione ancor più che assolutamente private, per lunghi periodi di tempo, di decisi interventi atti a rendere civile il contesto territoriale di collegamento. Tale stato di fatto, oltre a condizionare fortemente il sistema socio-economico, aumenta considerevolmente il rischio per la vita umana delle persone che operano e viaggiano per bisogno, per lavoro e per cercare di dare un contributo al difficile sviluppo di queste aree rese ancor più depresse da queste insostenibili situazioni. Ne è triste esempio il crollo del ponte sulla provinciale 38 e l’incidente dell’autobus, per fortuna senza conseguenze, sulla provinciale 20. Ciò premesso, dichiarano di aderire allo stato di agitazione popolare emerso nell’assemblea del 10 novembre 2018 e si rendono partecipi e pronti ad ogni altra forma di protesta a partire da quella indetta per il prossimo 16 novembre 2018. (foto d’archivio)