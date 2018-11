La Mediterr Shock Absorbers Spa società del gruppo di Antonello Montante (attualmente detenuto e sotto processo davanti al Gup del tribunale) ha confermato di volere chiudere la sede di contrada Cusatino, tra San Cataldo e Serradifalco, licenziando i 21 dipendenti, ad eccezione degli amministrativi (alcuni dei quali sotto processo con il datore di lavoro). E’ quanto è stato ribadito dall’azienda, dopo un incontro, presso la sede della Msa, decisione sulla quale l’azienda non tornerà più indietro. Il sindacato Ugl ha chiesto dunque di trasferire il tavolo presso la direzione territoriale del lavoro di Caltanissetta al fine di ricercare in quell’altra sede, la possibilità di ricorrere a diverse misure sociali alternative a quelle prospettate dalla Msa. Il personale della Msa di Serradifalco è senza stipendio dal maggio scorso, quando Montante è finito agli arresti. Si era parlato di trasferimento dei dipendenti nella sede di Asti, ma anche lì le cose non vanno bene: i circa 90 dipendenti sono senza stipendi da mesi e hanno percepito solo acconto di 500 euro versato dall’azienda ad agosto. (Fonte La Sicilia)