Primo successo stagionale esterno della Nissa Rugby che fino adesso aveva collezionato due vittorie ma solo tra le mura amiche del “M. Tomaselli” a Caltanissetta. Il quindici nisseno, con una prestazione dai due volti, si è imposto a Vittoria per 52 a 0. Le indicazioni emerse dallo svolgimento del match sono molteplici. Primo tempo sotto ritmo e squadra “adagiata”; ripresa più tonica con compagine sveglia che ha dettato il ritmo. Prosegue il percorso di crescita dei tanti giovani che “affollano” il roster.

Sicuramente non manca la voglia di far bene in casa Nissa Rugby. Il tecnico, Andrea Lo Celso, al termine del match, ha così commentato l’esito della contesa: “L’obiettivo era quello di vincere e cosi è stato. Abbiamo segnato 52 punti e ottenuto il punto bonus offensivo. Analizzando la partita ho molto da recriminare sull’operato dei miei ragazzi. La differenza tecnica tra le due compagini è evidente e non possiamo di certo permettere di giocare un primo tempo marcando solo due mete. I ragazzi non sono scesi in campo con la giusta mentalità ed infatti, nel primo tempo, abbiamo sprecato una miriade di occasioni. Non abbiamo saputo alzare il ritmo e ci siamo assolutamente adattati al gioco avversario. Di contro non nego che all’intervallo ho richiamato i ragazzi ricordandogli le loro capacità. Di fatto nel secondo tempo la musica è cambiata ed abbiamo dato ritmo alla partita e imposto in nostro gioco agli avversari. Voglio complimentarmi con i giocatori Lipani detto anche Panda e Randazzo. Entrambi da quest’anno in prima squadra il primo frutto delle giovanili mentre il secondo esordiente e ritornato in gruppo dopo un anno di lavoro fuori sede. Ringraziamo i giocatori del Vittoria per l’ospitalità e gli porgiamo i nostri migliori in bocca a lupo per il prosieguo del campionato”.

TABELLINO

Nissa Rugby: 1 Cammarata, 2 Tringali, 3 Curto, 4 Ferrara, 5 Messina, 6 Lipani, 7 Palermo, 8 Nicolosi (vk), 9 Palumbo, 10 Rinaldi (K), 11 Raitano, 12 Calì J., 13 Cali M., 14 Randazzo,15 Angelini. A disposizione: 16 Pereira, 17 Giunta e 18 Ilardo

Marcatori: p.t. 6’ m. Ferrara (0-7) tr. Angelini, 18’ m. Nicolosi tr. Angelini (0-14); s.t. 5’ m. Curto (0-19), 7’ Calì J. Tr. Angelini (0-26), 22’ Pereira tr. Angelini (0-33), 22’ m. Curto tr. Angelini (0-40), 30’ m. Calì M. tr. Angelini (0-47), 33’ m. Randazzo r. Angelinit(0-52)

Campionato regionale Serie C – Girone 2 Pool A Prima giornata di ritorno – 18/11/2018

Vittoria Rugby – Nissa Rugby 00 – 52

Syrako Rugby – Amatori Catania Rinviata al 25/11/2018

Ha riposato: Fenix Belpasso

CLASSIFICA ALLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO

Amatori Catania 18*

Nissa Rugby 17

Syrako Rugby 13*

Fenix Belpasso 02

Vittoria Rugby 00

*Una partita in meno

Fenix Belpasso e Syrako Rugby 4 punti di penalizzazione

Prossimo turno – 02/12/2018

Syrako Rugby – Vittoria Rugby

Amatori Catania – Fenix Belpasso

Riposa: Nissa Rugby