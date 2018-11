Giornata attesa quella di oggi 16 novembre in cui Mussomeli e il Vallone faranno sentire forte la loro voce per dire no al rischio di isolamento e per richiedere alle Istituzioni e alla politica strade decenti e percorribili e di non essere lasciati soli. In tanti hanno dato l’adesione alla manifestazione di questa mattina che prevede, alle 9,30, il raduno a Mussomeli nella Piazza Umberto dei partecipanti, provenienti anche dal circondario, e non solo. Chiesa, scuola, famiglie, Enti, Associazioni, confraternite, con propri comunicati hanno aderito alla manifestazione, promossa dall’apposito comitato “viabilità negata del Vallone”, denunciando e confermando il disastroso stato della situazione viaria, assai nocivo allo sviluppo dei territori. Intanto, c’è da dire che proprio ieri mattina, a seguito della caduta, qualche mese fa, del Ponte crollato nella SP 38, sono stati consegnati i lavori alla ditta che svolgerà una parte dei lavori di preparazione per il montaggio del ponte Bailey, sperando, tuttavia, nella benevolenza del meteo per la sua realizzazione. Da dire che è incominciata la fase operativa ed i lavori di ripristino della viabilità interrotta a seguito del crollo avvenuto. E’ auspicabile che i riflettori, da qualche mese accesi su queste annose irrisolte problematiche della viabilità del vallone, e non solo, facciano registrare, con l’odierna manifestazione, un cauto ottimismo fra la gente e suscitare tanta attenzione ed impegno delle istituzioni per dare risposte coi fatti ai cittadini, ormai da tempo sfiduciati.