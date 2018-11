CALTANISSETTA – Prosegue senza sosta la corsa in vetta alla classifica del girone A del campionato di serie C1 di Futsal della Pro Nissa. La società presieduta da Savio Ferreri, sabato al PalaMilan, ha superato per 4 a 1 il coriaceo Atletico Campobello C5: il ruolino di marcia del quintetto nisseno non ammette repliche, sette vittorie in altrettante partite.

Inizio propizio agli ospiti che sorprendono la retroguardia di mister Goulart. Padroni di casa bravi a riannodare il filo delle trame di gioco per conquistare il bottino pieno. Arriva al 17’ la rete del pari con il nisseno Mosca, preciso nel trafiggere il portiere con un bolide che termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Pubblico in visibilio e roster nisseno galvanizzato che continua a mettere pressione ai guardinghi avversari abili nelle ripartenze. Due minuti più tardi Pro Nissa che sfiora il vantaggio con il funambolico Borges che da terra riesce a colpire la sfera: conclusione di poco a lato. Al 21’ arriva il sorpasso dei locali L’ennese Marino, ruba palla a centrocampo e serve De Agostini che ritorna la sfera al compagno che dal limite dell’area non sbaglia. Da segnalare il ritorno in campo del brasiliano Graef, fuori da molto tempo per un infortunio alla spalla, che ha saputo anche rendersi pericoloso sotto porta. La seconda frazione di gioco riprende sulla falsariga della prima, con i nisseni che tengono stretto tra le mani il pallino del gioco e con gli ospiti pericolosi nei contropiedi. Al 7′ l’estremo difensore Avanzato “blinda” il vantaggio disinnescando una rasoiata scagliata da distanza ravvicinata. I nisseni si scuotono e riprendono il possesso della sfera e la circolazione della palla con continue verticalizzazione verso il pivot. In una di queste sortite offensive ci prova La Malfa, in giornata di grazia, che proprio sul più bello si fa ipnotizzare dal portiere. Al 19’ arriva la rete che chiude di fatto la contesa, ci pensa il brasiliano De Agostini che defilato, trova il varco giusto per spedire la palla all’incrocio facendo stropicciare gli occhi ai sostenitori presenti. Il Campobello tenta il tutto per tutto, con il portiere di movimento ma, nulla può contro l’ottima organizzazione difensiva biancorossa. Ad una manciata di minuti dal termine, a scrivere la parola fine è La Malfa che, dopo un taglio in verticale, viene servito alla perfezione da De Agostini sotto porta: millimetrica conclusione vincente. Arriva il triplice fischio e grande festa in campo e in tribuna per il settimo successo di fila che si traduce con il primato solitario a punteggio pieno. Da segnalare come nonostante la pioggia insistente, che ha causato infiltrazioni d’acqua e un blackout elettrico che ha messo a rischio la gara, la tribuna del PalaEmilioMilan abbia fatto registrare una discreta presenza di pubblico. La società sta pensando di completare il campionato al PalaCarelli, ha infatti avviato le procedure per richiedere tutte le autorizzazioni necessarie.