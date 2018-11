CALTANISSETTA – La ProNissa ha dovuto giocare un secondo tempo perfetto per avere la meglio sul Real Trabia sconfitto per 4 a 1 al PalaMilan di Caltanissetta, nella nona giornata del girone A, campionanto regionale di serie C1 di futsal. I nisseni, privi di due pedine importanti come La Malfa e Lo Bongiorno, entrambi infortunati, e con Marino a mezzo servizio per il riacutizzarsi di un dolore alla costola, hanno iniziato subendo folate iniziali degli ospiti che per ben due volte nel giro di pochi minuti sono andati vicinissimi al vantaggio. Graef e compagni scossi dalla partenza decisamente più veementi degli avversari si affacciano in avanti ed al 5’ e trovano il vantaggio alla prima sortita offensiva degna di nota. È Colore a mettere il sigillo con una rasoiata, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 6’ l’estremo difensore Avanzato compie una prodezza deviando in uscita la conclusione a botta sicura degli ospiti. Al 9’ ci prova Borges su una ripartenza ma la sfera incredibilmente termina di poco a lato. Al 12’ ancora Pro Nissa con De Agostini, la conclusione, dalla distanza viene, neutralizzata in angolo dal portiere. Al 14’ bella giocata tutta in velocità tra Mosca e Borges con quest’ultimo che da due passi deve fare i conti con l’ottima opposizione del numero uno ospite. Il Real Trabia per nulla intimorita prova ad affacciarsi in avanti cercando di impegnare l’estremo difensore nisseno che in più circostanza deve salvare la porta. Al 27’ arriva il pari dei palermitano con una velenosa conclusione, non irresistibile, che sorprende l’intera retroguardia, portiere compreso. Allo scadere della prima frazione gli ospiti hanno la palla per passare in vantaggio ma da la sfera si è stampata sul palo.

Nella ripresa i biancorossi cambiano registro, si vede una squadra più volitiva, più aggressiva e più rapida nella circolazione della palla. Tutto questo si traduce con l’enorme difficoltà degli avversari che non fanno altro che arretrare il baricentro concedendo spazi e occasioni ai nisseni. Al 2’ è il capocannoniere Borges a rendersi pericoloso. Un minuto dopo ci prova Colore, staffilata che si spegna alta sopra la traversa. La Pro Nissa adesso ci crede, spinta anche dal pubblico, e pressa con più insistenza. Al 5’ ancora Borges, conclusione a botta sicura ma un difensore sulla linea di porta evita la capitolazione. Al 7’ arriva la rete del vantaggio con Marino che ruba la sfera a centrocampo si accentra e trafigge il portiere con una conclusione chirurgica all’angolino basso. Al 10’ si concretizza il tris con Borges che ribatte in rete una prima conclusione del compagno Marino. Per il brasiliano sempre più capocannoniere è la sua 17 rete stagionale. Al minuto 19′ si riaffaccia il Real Trabia ma stavolta a compiere un autentico miracolo ci pensa Marino che con il corpo respinge la conclusione destinata in fondo al sacco. Gol mancato gol subito, così al 24′ arriva il poker ancora con Borges che chiude così la partita.

Vittoria importante dei nisseni; un successo che vale doppio anche perché oltre ad allungare la striscia di vittorie consecutive ben 10, si allunga su una diretta concorrente come il Monreale che esce, a sorpresa, sconfitta dalla trasferta di Alcamo. Adesso l’obiettivo è il derby nisseno contro la Vigor San Cataldo, in programma sabato 1 dicembre, nona in graduatoria ed impelagata nella lotta salvezza: una gara sulla carta in cui il pronostico pende in maniera preponderante per la ProNissa del presidente Savio Ferreri. La società spera di recuperare qualche acciaccato per presentarsi al meglio ad una gara importante per entrambe le compagini. Intanto la società nissena comunica che mercoledì 28, al Pala Emilio Milan con inizio alle 17.30, si terrà uno stage che interesserà i giovani classe 2001, 2002 e 2003. Chi fosse interessato dovrà presentarsi munito di abbigliamento sportivo. Per info contattare il numero 3272484821.