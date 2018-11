CALTANISSETTA – Sabato con inizio alle ore 17 al PalaMaira di San Cataldo, l’imbattuta e sempre vincente Pro Nissa sarà di scena nel derby contro la Vigor; sono ben 16 i punti di differenza in classifica tra le due compagini. I leader nisseni del campionato regionale di serie C1 di futsal, potranno contare sul recupero dell’ennese Giovani Marino (visto in campo contro il Real Trabia) e con molta probabilità anche dell’altro ennese, lo sgusciante Flavio La Malfa, fermo ai box per una problema agli adduttori. Rimane invece in dubbio il brasiliano Lo Bongiorno: la sua situazione sarà valutata nelle prossime ore. In casa Pro Nissa si è lavorato alacremente in settimana: si mira alla vittoria, ad incrementare il bottino in graduatoria, a vincere quanto prima il campionato. In casa Vigor, dopo la vittoria in trasferta a Bagheria, si vorrebbe rendere difficile la vita alla corazzata allenata da Goulart: sulla carta un match dal pronostico fortemente orientato verso la Pro Nissa.

Si preannuncia una gara accesa agonisticamente e con una buona cornice di pubblico. Con l’entusiasmo riacceso dalla società presieduta da Savio Ferreri a Caltanissetta, si prevede che a San Cataldo giungano anche molti sostenitori della Pro Nissa.