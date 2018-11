Anche nella fase a gironi della Coppa Italia la Pro Nissa continua a vincere. Il quintetto del presidente Savio Ferreri ha superato per 2 a 1 l’Atletico Campobello che, sempre, al PalaMilan aveva già perso in campionato due giornate or sono.

Adesso come allora è stata una contesa accesa agonisticamente ma molto corretta tra le due squadre. Padroni di casa “sorpresi” dalla veemente partenza del Campobello che schiera il portiere di movimento e per due volte sfiora il vantaggio. Al 5’, però arriva la rete dei nisseno, con De Agostini, il migliore in campo, che in una sortita offensiva degli avversari riesce a recuperare la sfera e a far partire una conclusione direttamente dalla propria area di porta insaccando la sfera a porta sguarnita.

Due minuti più tardi arriva la rete del raddoppio con Borges che chiude un fraseggio con il compagno e deposita la sfera all’angolino dove il portiere non può arrivare. Al 15’ ci prova Lo Bongiorno, ma il tiro da fuori area, a botta sicura, viene deviato dal portiere in angolo. Al 17’ si affacciano gli ospiti con un tiro defilato che lambisce il palo difeso da Avanzato. Al 20’ grande parata del portiere nisseno su conclusione ravvicinata. Nella ripresa Graef prova a sorprendere l’estremo difensore ospite agrigentino con una conclusione dalla distanza che si stampa sulla traversa.

Al 22, ci prova De Agostoni che da circa 12 metri sfiora l’incrocio dei pali con una potente bordata. Due minuti dopo arriva la rete degli ospiti che accorciano le distanze. I minuti finali sono al cardiopalma perché gli avversari tentano il tutto per tutto. Ma un super Avanzato nega il pari. Arriva così il triplice fischio con il sospirato urlo di gioia dei ragazzi in campo e del pubblico presente. Si allunga la striscia di vittorie della Pro Nissa, imbattuta in campionato, che anche in Coppa Italia continua a mietere successi. Adesso testa al campionato con la Pro Nissa impegnata sempre al PalaMilan contro il Real Trabia, sabato 24 novembre alle 17. La società nissena comunica che sabato 24 novembre dalle 20.30 presso l’hotel San Michele, si terrà la serata di gala dove oltre ad uno spettacolo di intrattenimento sarà illustrato agli sponsor e ai simpatizzanti presenti il progetto Pro Nissa.