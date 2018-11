DELIA. Più di 2500 Kg di indumenti usati raccolti con il porta a porta a Delia in un solo giorno. L’intervento è stato effettuato venerdì scorso dalla Cooperativa Nuova Alba S.C.S. di Mineo. La soddisfazione del sindaco Gianfilippo Bancheri che ha subito diffuso la notizia insieme al responsabile dell’ufficio tecnico comunale arch. Calogero La Verde, responsabile dei servizi ambientali del comune (nella foto). <<E’ un risultato notevole ha detto Gianfilippo Bancheri se si pensa che nella giornata di luglio dedicata allo stesso servizio sono stati raccolti 1.526 Kg di indumenti usati. Aver quasi raddoppiato la quantità raccolta è certamente una buona notizia che conferma l’eccezionale trend del nostro comune e ci pone ancora una volta tra i comuni più virtuosi e ricloni in Sicilia. Segno – ha aggiunto – che i cittadini continuano a collaborare con impegno utilizzando correttamente le informazioni fornite di volta in volta dagli uffici comunali competenti>>. Il dato conferma oltremodo che la raccolta dei rifiuti urbani con il metodo del porta a porta è quello maggiormente preferito dai cittadini. I dati nazionali dimostrano ormai che le migliori performance in termini di percentuale di rifiuti differenziati raccolti, in linea con quanto prescritto dalla normativa, in materia si ottengono con questo metodo. In particolare la raccolta differenziata degli indumenti usati riduce la quantità dei rifiuti indifferenziati che vanno a finire in discarica, con enorme vantaggio per l’ambiente, riduce l’emissione della CO2 nell’atmosfera, fa aumentare il risparmio sui costi di smaltimento, i livelli dei materiali destinati al riciclo e migliora il decoro urbano. Durante la giornata dedicata al porta a porta sono stati raccolti abiti, scarpe, borse, coperte, lenzuola, tende, tovaglie, teli da bagno, peluche, giocattoli, zaini, cinture, portafogli.