DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha conferito il terzo attestato di “lode al merito”, riservato dall’amministrazione comunale agli studenti residenti a Delia che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti. Si tratta di Gilda Firrigno, visibilmente commossa quando ha ricevuto la pergamena dalle mani del primo cittadino. Gilda si è diplomata quest’anno al Liceo Classico Ugo Foscolo di Canicattì con la votazione di 100 e lode. <<Mi sento particolarmente emozionata e fiera di far parte della comunità deliana – ha detto Gilda, a margine della cerimonia. Ogni anno il sindaco e l’amministrazione comunale si impegnano per premiare le eccellenze deliane e io sono orgogliosa di farne parte quest’anno. Sono stati cinque anni molto impegnativi – ha poi aggiunto Gilda – fatti di tanti sacrifici, ripagati però con il raggiungimento di un risultato tanto ambito e importante per me. Penso di continuare i miei studi universitari in ambito scientifico in Germania dove mi sono già trasferita per migliorare il mio tedesco>>. E’ stata una cerimonia breve ma significativa. Erano presenti l’assessora alla Cultura Piera Alaimo e i familiari della neo diplomata. Gli auguri e i complimenti di Gianfilippo Bancheri. <<Come amministratori – ha detto – siamo fieri di sapere che a Delia ci sono dei giovani che studiano con tantissimo impegno, serietà e passione. Onore al merito anche per i tantissimi sacrifici e le difficoltà incontrate per potere raggiungere un risultato così eccellente. Anche la comunità di cui sono certo di interpretare i sentimenti oggi è felice e orgogliosa di questo traguardo. La sfida per te, Gilda, ora continua. Sono certo che saprai dimostrare il tuo valore nella vita e negli studi>>.