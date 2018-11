Sconfitta 3-2 per la Nissa Fc contro l’Armerina nel match di andata del secondo turno di Coppa Sicilia. La formazione nissena, senza diversi titolari, ha affrontato la trasferta ennese con buona personalità imponendo il proprio gioco all’Armerina soprattutto nel primo tempo. Dopo un avvio nel quale è partita meglio la squadra avversaria passata in vantaggio con Lo Bartolo al 15′, è venuta fuori la qualità della Nissa che ha pareggiato al 26′ con il giovane bomber Touray, classe 2001, che ancora una volta ha segnato un gol pesante con la maglia della squadra biancoscudata che è stata ad un passo dal vantaggio senza tuttavia riuscire a finalizzare le occasioni avute. Nella ripresa rigore contro per la squadra di Ponticello che ha contestato a lungo la concessione del penalty per un fallo che sarebbe stato alquanto dubbio. Dagli 11 metri Alessandro non ha fallito l’appuntamento con il gol. Il centravanti ennese ha segnato anche la rete del 3-1 in contropiede. La Nissa, tuttavia, ha dimezzato lo svantaggio con un tiro su punizione di Penalva che segnato la rete del 3-2. In attesa del ritorno del 12 dicembre al Palmintelli, i due gol della Nissa potrebbero valere doppio. Alla squadra di Ponticello servirà o una vittoria per 1-0 o 2-1 oppure una vittoria con due o più gol di scarto. Se finisse in pareggio o la Nissa incassasse 3 o più gol, passerebbe invece il turno l’Armerina. La Nissa ha giocato con questa formazione: Russello, Njie, Diallo (Marong), Battaglia, Penalva, Koulibaly, Cosentino, Sajdi, Touray, Kaba, Cordaro.