MUSSOMELI (Dal Comune) C’è una informazione del sindaco: “Vi comunico che, oggi sabato 3 novembre 2018, il fornitore di acqua Siciliacque ha trasmesso una nota in cui rappresenta che a causa di un’elevata torbiditá dell’acqua in ingresso al potabilizzatore del Fanaco – provocata delle abbondanti piogge degli ultimi giorni -, é stata sospesa la fornitura idrica di tutti i civici serviti dal Fanaco. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, Gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rende noto che oggi non é stato possibile avviare la programmata distribuzione nelle zone previste. I comuni interessati sono undici: Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Bompensiere, Montedoro, San Cataldo, Delia, Sommatino e Serradifalco. Al fine di non trovarsi in difficoltà per carenza idrica, vi invito dunque ad un utilizzo parsimonioso dell acqua nelle more del ripristino del pompaggio. Vi avviseró ulteriormente degli eventuali sviluppi delle prossime ore. Il Sindaco Giuseppe Catania”