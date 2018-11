CALTANISSETTA – Iniziati i Campionati del Mondo 2018 di sollevamento pesi , infatti le prime gare hanno preso il via oggi giovedì 1 novembre ad Ashgabat, in Turkmenistan. Una delle punte di diamante della spedizione azzurra è sicuramente il nisseno Mirco Scarantino, che sarà impegnato nella categoria 55 kg (non olimpica) venerdì 2 novembre alle ore 16.00 italiane. Il 23enne azzurro è reduce da una stagione complicata in cui ha dovuto cedere lo scettro di Campione Europeo dei 56 kg allo spagnolo Brachi per un’incollatura, anche se ha comunque raccolto un importante oro ai recenti Europei U23 che gli è valso il decimo titolo continentale della carriera.

Il nisseno, settimo a Rio 2016, proverà a cancellare il ricordo della rassegna iridata di Anaheim della passata stagione, in cui ha commesso tre nulli in apertura chiudendo anzitempo la gara senza misure valide. Il sollevatore azzurro sta affrontando una stagione di transizione in attesa di passare definitivamente alla nuova categoria olimpica dei -61 kg, perciò un risultato di prestigio ad Ashgabat sarebbe fondamentale per affrontare la nuova sfida che lo attende nel prossimo biennio con grande fiducia. Scarantino sulla carta non parte coi favori del pronostico per salire sul podio iridato, ma proverà a disputare una gara perfetta in linea con il suo record personale (266 kg che gli sono valsi l’oro europeo nel 2017) per approfittare di un eventuale passo falso dei suoi rivali più accreditati come il vietnamita Gia Thanh Lai, il sudcoreano Kim Young-Ho, il nordcoreano Kwak Un Bom ed il favoritissimo connazionale Om Yun Chol. L’obiettivo concreto, al netto di eventuali controprestazioni dei favoriti, sarà un piazzamento a ridosso del podio possibilmente davanti all’iberico Brachi che in primavera gli ha strappato il titolo europeo.