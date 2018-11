Dal 30 novembre all’8 dicembre, si terrà, a Caltanissetta, un evento unico nel suo genere, dedicato alla bellezza e alla beneficenza. CALTANISSETTA –Dal 30 novembre all’8 dicembre, si terrà, a Caltanissetta, un evento unico nel suo genere, dedicato alla bellezza e alla beneficenza.

Nei locali della Bcc del Nisseno verrà presentato il progetto “Regine di cuore”, ideato e curato da Antonio e Daniela Di Prima (nella foto), titolari della storica gioielleria nissena.

La mostra vedrà protagoniste numerose donne della città che hanno voluto prestare il proprio volto per puro spirito di solidarietà. L’evento, realizzato per raccogliere fondi a favore de “La casa del sorriso onlus” di Caltanissetta, si sdoppierà in due date.

Il 30 novembre, a partire dalle 17. verrà presentato il progetto “Regine di cuore”. Durante il pomeriggio sarà possibile visitare la mostra che ritrae volti e gioielli, che si terrà fino all’8 dicembre, giorno nel quale sarà sorteggiato il premio al vincitore e le signore che hanno prestato il proprio volto per la campagna potranno ritirare il loro ritratto.

Per la raccolta fondi è stato messa in palio dalla gioielleria Di Prima una splendida creazione della nuova collezione de “I Gioielli della Corona”. Sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare al sorteggio dell’8 dicembre, nel punto vendita di corso Vittorio Emanuele o direttamente nella sede della mostra, durante l’orario di apertura al pubblico, dalle ore 17 alle 19.