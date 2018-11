CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà un 40enne di nazionalità pakistana per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo, nella notte di martedì, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dichiarando di essere un conoscente di un connazionale 36enne che era stato trasportato al presidio ospedaliero, con una ferita da taglio ad una mano, procurata nel corso di una lite avvenuta, poco prima, in via Venezia nel capoluogo nisseno.