CALTANISSETTA – Le urla, i fendenti ripetuti, i passanti terrorizzati e il sangue che ricopre il marciapiede. Sono gli ingredienti di una notte di terrore in centro storico a Caltanissetta, nelle vicinanze del comune. L’ultima fase di una rissa, iniziata in un’altra zona, sulla quale indagano le forze dell’ordine è quella di un ferito identificato e poi trasportato al pronto soccorso: un pakistano di 36 anni, ricoverato in ospedale per una ferita alla mano. Indagini in corso per accertare l’identità di tutti i partecipanti alla rissa.