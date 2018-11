Si è svolto, al “Job Orienta” di Verona, un tavolo tecnico dedicato all’apprendistato di I e II livello.

All’incontro, riservato a figure istituzionali e realtà operanti nell’ambito della formazione professionale e dei fondi interprofessionali di respiro nazionale, hanno partecipato anche la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura, il Direttore Generale di Istruzione e Formazione Regione Lombardia Giovanni Bocchieri, il Responsabile ANPAL Servizi Sicilia e Sardegna Pippo Timpanaro, la tutor ANPAL Servizi spa Matilde Falcone, la Consulente dell’Assessore della Regione Sicilia Roberto Lagalla per i settori di formazione e istruzione Pamela Munzone.

Un momento formativo durante il quale è stato illustrato il progetto interistituzionale portato avanti dalla Camera di Commercio in sinergia con ANPAL Servizi spa e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna.

“Lo scollamento tra il mondo scolastico e quello professionale è un gap che deve essere sanato – ha commentato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. A tal fine abbiamo scelto di coinvolgere ANPAL Servizi e l’Ufficio Scolastico Provinciale per realizzare una sinergia che diventerà proficua per tutto il territorio. Raggiungere le imprese, oggi, diventa un imperativo indispensabile per offrire agli studenti un percorso efficace e funzionale alla costruzione del loro futuro”.

In questo progetto, al quale sta seguendo un protocollo d’intesa tra CCIAA e ANPAL e Ufficio scolastico provinciale, verranno coinvolti anche gli enti di formazione professionale e gli ordini professionali.

“Stiamo cercando di costruire un modello di best practies che potrà essere esportato nel resto della Sicilia e, eventualmente, dell’Italia” ha concluso la tutor Matilde Falcone.

Per la Camera di Commercio l’apprendistato è da considerarsi come un’opportunità di sviluppo per tutto il territorio locale. Le imprese esistenti potranno beneficiare di risorse umane valide e capaci di infondere freschezza, innovazione e creatività.

I giovani studenti, sfruttando le conoscenze acquisite in azienda, potranno conoscere concretamente il mondo del lavoro. Da questo interazione si auspica anche l’incremento di progetti di autoimprenditorialità e l’integrazione, nell’organizzazione del lavoro, di un processo organizzativo orientato a Industria 4.0.