Il gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale ha registrato nel corso del week-end altre sedici adesioni da parte delle assemblee delle Bcc aderenti al gruppo nazionale che ha la sua base a Trento. Il gruppo e’ quasi arrivato al traguardo: sono 83 le Bcc che hanno deliberato l’adesione modificando gli statuti sulle 87 complessive che hanno scelto i trentini. Il quadro, per la Cassa Centrale Banca, si completera’ il prossimo 9 dicembre con l’assemblea dell’ultima aderente al gruppo: la Bcc Banca del Nisseno (Caltanissetta). Tra le adesioni del week-end c’e’ quella di una delle maggiori realta’ italiane del settore: BTL, Banca del Territorio Lombardo, che ha 71 filiali in cinque province lombarde. Via libera anche dai soci della Bcc Adria e della Bcc Colli Euganei che hanno deliberato la fusione, in linea con il progetto di rafforzamento delle banche cooperative avviato in coincidenza con il varo della riforma. Dalla prossima settimana tocchera’ al gruppo Iccrea iniziare a ricevere le adesioni dalle Bcc che hanno scelto il gruppo romano. Le assise dei soci sono concentrate nei primi tre week-end di dicembre.