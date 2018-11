Buon esordio del Cusn Caltanissetta che, dopo una entusiasmante partita, espugna il campo di Regalbuto. Gli uomini del presidente Armatore, con in panchina l’esordiente Kimbo Villa che sostituiva Gioacchino Falletta, assente per motivi personali, pur privi di elementi importantissimi come i fratelli Abate, Cammalleri, Iachetta e Spena riescono a domare l’ottimo Regalbuto del duo Milici, Spampinato. Partita punto a punto fino a 1′ 05″ dalla fine in cui i padroni di casa ‘avanzavano’ 72 a 71. In quel frangente si è vista l’esperienza del Cusn che con Di Via, Minore e Barbera ha chiuso la partita. Ottima la prova di Barbera autore di 29 punti e del sempre determinante Sanicola autore di 19 punti, che ieri ha festeggiato i suoi 50 anni. Per il Regalbuto citiamo Spampinato migliore realizzatore dei suoi con 34 punti. Buona la prova degli arbitri.

Regalbuto: 72

Spitalieri 6, Tempicateno 14, Milici 10, Legname n.e., Tempio, Campagna 8, Scorciapiano, Taiola, Spampinato 34. All. Milici

Cusn Caltanissetta: 78

Barbera 29, Di Benedetto 6, Di Via 8, Sanicola 19, Minore 8, Mazzurco n.e., Amico 5, La Malfa, Lorina, Armatore 3. All. Villa

Parziali: 16/22 – 33/37 – 58/54 – 72/78

Arbitri: De Felice – De Giorgio