Oltre 10 mila runners, domenica scorsa, hanno scaldato la città di Verona, in occasione della 17ª edizione della Volkswagen Veronamarathon; giornata soleggiata ma abbastanza fredda.

Tra i numerosi atleti, pronti a partire per la maratona, vi erano anche setti intrepidi nisseni, della Marathon Caltanissetta.

La gara ha avuto inizio alle 09:00 con partenza sotto l’orologio dei Portoni della Bra, professionisti e amatori di ogni tipo e provenienza sono scattati in massa decisi a conquistare il traguardo; diversi runners hanno gareggiato per la ZeroWind Cangrande Half Marathon da 21,097 Km, che per la benefica Last 10 Km.

Vincitore assoluto è stato il keniano Robert Ndiwa 02h17’12’’, bis dopo il successo del 2017.

Tra le donne il primo posto sul podio è andato alla croata Nikolina Sustic 02h42’26’’.

Vincitore della Half Marathon un altro keniano, Moses Kemei chiude i 21,097 Km in 01h01’35’’; tra le donne primeggia Eliana Patelli, con un tempo di 01h19’08’’.

Esperienza da ricordare per gli atleti della Marathon CL, i quali hanno goduto delle bellezze offerte dalla rinomata città, famosa per la tragedia di Romeo e Giulietta, composta da William Shakespeare tra il 1594 e il 1596.

Prima esperienza di Maratona (42,194 Km) per alcuni di loro, ma la determinazione e il coraggio, ingredienti essenziali di questo sport, non hanno mai abbandonato cuore e mente, permettendogli di completare il lungo percorso e di tagliare il traguardo.

Questi i loro tempi: Lombardo Salvatore 03h33’55’’, Amico Davide 03h35’13’’, Sole Fabio 03h35’23’’, Rivituso Giuseppe 03h36’06’’, Frattallone Marcello 03h36’08’’, Mosca Michele 03h36’33’’, Barbera Salvatore 03h50’03’’.

Sempre domenica scorsa, a Palermo, si è disputata la XXIV Maratona dell’omonima città; in 1700 gli atleti partiti dallo stadio delle Palme-Vito Schifani, diverse le nazionalità presenti.

A partecipare alla manifestazione anche 4 atleti della Marathon Caltanissetta, giunti al traguardo nel seguente ordine di arrivo: Timpanelli Marco 01h43’, Mastrosimone Giuseppe 01h59’, Citrano Salvatore 02h04’ e Fiorenza Valentina 02h08’.