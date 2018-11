ACQUAVIVA PLATANI – Domani 16/11/18 alle ore 9,30, l’Amministrazione di Acquaviva parteciperà alla manifestazione che si svolgerà a Mussomeli organizzata dal comitato “viabilità negata”. “Abbiamo aderito – ha detto il sindaco Caruso – all’iniziativa con convinzione. Infatti, dopo diversi incontri tra le amministrazioni del territorio, al fine di cercare di risolvere l’annosa questione strade provinciali competenza peraltro del Libero Consorzio Comunale Di Caltanissetta (ex Provincia Di Caltanissetta) e non trovando finora adeguate soluzioni non dipendenti dalla nostra volontà. Adesso serve coinvolgere tutti su un argomento (viabilità) per noi determinante. Se si continua con la desertificazione delle aree interne, con le nostre strade ormai piene di buche e al limite di percorribilità, pericolose per incolumità di chi le percorre, se si ricorda che ormai da diversi anni sono stati soppressi quei pochi autobus che collegavano i comuni del vallone, tutto questo sta causando un gravissimo danno alle nostre comunità, limitando lo sviluppo. Per questi motivi occorre oggi più che mai partecipare alla manifestazione di venerdi, andiamo tutti a Mussomeli”. E’ l’invito del sindaco Caruso.