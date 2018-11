VILLALBA – Il Comune di Villalba , nelle variazioni di bilancio, ha previsto la somma di 30.000 euro da anticipare all’ex Provincia Regionale di Caltanissetta per la progettazione ed interventi sulle strade provinciali per fare uscire Villalba dall’isolamento viario. A tale proposito, cosi il comunicato diramato dagli uffici comunali. “ il Consiglio Comunale di Villalba del 28 novembre 2018, presieduto da Antonio Lupo, ha scritto una bella pagina di storia. All’unanimità sono state approvate le variazioni di bilancio che permettono di stanziare la somma di € 30.000 alla ex Provincia Regionale di Caltanissetta a titolo di anticipazione per la progettazione ed alla successiva realizzazione di interventi sulle strade provinciali al fine di uscire dall’isolamento viario Villalba. Non nascondo le difficoltà incontrate nel giungere a forme di alleanze che vanno al di là dei gruppi politici di appartenenza , ma quando si tratta di interventi che vanno a dare sicurezza agli studenti e lavoratori pendolari e a tutta la Comunità occorre fare uno sforzo maggiore da parte di tutti. Tutto questo non deve far nascere il sospetto di accordi ed “inciuci” tra gruppi o persone. Da sempre questa Presidenza del Consiglio si è adoperata per il bene comune quando si tratta di lavoro e servizi alla comunità non ha mai guardato l’appartenenza ad un determinato schieramento”.