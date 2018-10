VILLALBA – Si è espletata, ieri, la seconda ed ultima fase della gara per l’affidamento della gestione della mensa scolastica. Hanno partecipato due cooperative villalbesi la “Primavera” e la cooperativa “Nuova Alba”. Dopo la verifica che la prima non aveva i requisiti richiesti, si è proseguito con la verifica della seconda, Alba Nuova che, avendo pure certificazioni ISO si è aggiudicato il servizio della refezione scolastica villalbese. Va detto che la coop Alba Nuova torna alla gestione della mensa scolastica con esperienza già comprovata, in tempi recenti, dalla gestione su Vallelunga e Marianopoli Villalba.