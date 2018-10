SERRADIFALCO. Al 31 dicembre 2017 la dotazione organica del Comune è costituita da 74 unità, di cui 40 in servizio e 34 posti scoperti, di cui 3 riservati alle categorie protette. E’ quanto ha affermato l’amministrazione comunale nell’ambito della ricognizione organizzativa, per l’anno 2017, del Piano triennale per il fabbisogno del personale. La dotazione organica del 2017, sostanzialmente, conferma quella del 2016 ai soli fini della conclusione del procedimento di adozione del bilancio tecnico di previsione, annuale 2017 e triennale 2017/2019. La stessa dotazione organica sarà oggetto di rideterminazione in sede di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020, coerentemente al redigendo piano di riequilibrio pluriennale che s’è reso necessario in quanto il Comune ha accusato, rispetto al Rendiconto di gestione 2016, un disavanzo ufficialmente certificato di 2.575.593,96 euro. Nel sottolineare che i posti complessivi sono 74 ma che, di questi, 40 sono coperti e 34 scoperti con 3 posti riservati alle categorie protette, l’amministrazione comunale ha anche dato atto che nell’anno 2017 le risorse assunzionali, calcolate nel rispetto delle norme della legge di stabilità 2016, ammontano a 93.440,17 euro di cui 31.944 euro riferiti alla capacità assunzionale dell’anno 2015 derivanti dalle cessazione anno 2014, somme vincolate alla mobilità del personale di vasta area e liberi consorzi. Invece 24.226,13 euro riguardano la capacità assunzionale anno 2016 derivante dalle cessazione anno 2015, somme vincolate alla mobilità del personale di vasta area e liberi consorzi ) e 37.270,04 euro riferite alla capacità assunzionale anno 2017 derivanti dalle cessazione anno 2016. La delibera, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata trasmessa all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della funzione Pubblica, ma anche alle organizzazioni sindacali provinciali e alle Rsu.