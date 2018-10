Nel girone I di serie D bella affermazione alla distanza per il Gela di Karel Zeman che ha battuto 2-4 fuori casa la Rotonda, mentre non è andata al di la del pari la Sancataldese contro il Città di Messina 0-0. Nel dettaglio il Gela, dopo essere andato in vantaggio con Dieme, s’è fatto rimontare dai padroni di casa prima di riuscire dapprima a pareggiare i conti con Alma e poi trovare prima il gol del 2-3 ancora con lo scatenato Giuliano Alma (nella foto) e poi quello del 2-4 finale con Sowe. Con la vittoria odierna il Gela s’è portato a quota 11 in classifica al quarto posto in classifica. Non è invece andata al di la del pari casalingo la Sancataldese contro il Città di Messina. Gara non particolarmente bella da parte dei verde amaranto di Peppe Mascara che nonostante le occasioni create con Ficarrotta, non è riuscita a perforare il bunker peloritano. Alla fine un pari che comunque fa classifica considerato che la Sancataldese è pur sempre quarta con 11 punti in classifica a pari punti con Gela, Cittanovese e Portici.

Risultati serie D

Bari – Locri 3-0

Cittanovese-Acireale 3-2

Marsala-Turris 0-0

Messina-Castrovillari rinviata

Nocerina-Igea Virtus 2-1

Roccella-Palmese 2-2

Rotonda-Gela 2-4

Sancataldese – Messina 0-0

Troina-Portici 1-2

CLASSIFICA

BARI 17

NOCERINA 14

LOCRI 13

GELA 11

CITTANOVESE 11

PORTICI 11

SANCATALDESE 11

ACIREALE 10

MARSALA 9

PALMESE 9

ROCCELLA 9

TURRIS 9

TROINA 8

CASTROVILLARI 7

IGEA VIRTUS 4

ACR MESSINA 4

C. DI MESSINA 3

ROTONDA 3

