Nel girone I di serie D perde in casa il Gela 1-2 contro la Nocerina. Una sconfitta beffarda, è bene dirlo, anche perché contro la Nocerina i gelesi di Zeman erano passati in vantaggio con Ragosta al 71’. La partita, a quel punto, sembrava in discesa per la squadra del Golfo che, tuttavia, in maniera inattesa ha dapprima subito il gol del pari dopo appena tre minuti ad opera di Pecora, dopo di che, in piena zona Cesarini, ha subito la rete del definitivo 1-2 casalingo ad opera di Odiena. Una sconfitta immeritata da parte di un Gela che ha perso l’occasione per portarsi nelle zone alte della classifica restando ferma a quota 8 in classifica. Ha invece ottenuto il pari la Sancataldese ad Acireale. Contro gli acesi la Sancataldese ha dovuto rimontare la rete di Bellomonte andando a segno con il solito Ficarrotta che s’è confermato uomo faro di questa Sancataldese. I verde amaranto, su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità, hanno avuto tra i piedi, sempre nel secondo tempo, almeno tre palloni buoni per passare in vantaggio ma Costanzo e lo stesso Ficarrotta non hanno finalizzato le occasioni avute. Il pari ha comunque permesso alla Sancataldese di portarsi a quota 10 in classifica al 4° posto al pari dell’Acireale. Davanti ai verdemaranto di Peppe Mascara ci sono solo il Bari capolista con 14 punti, il Locri con 13 e la Nocerina con 11 punti.

