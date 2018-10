SANTA CATERINA. Il sindaco Antonino Fiaccato nella foto) ha annunciato che ci sono i fondi per la sistemazione di strade extraurbane. Il primo cittadino ha rilevato che, per la sistemazione delle strade interpoderali sono stati reperiti i fondi necessari con quelli concessi al Comune da Terna come opere di compensazione per il viadotto di contrada Vaccarizzo, e il resto con avanzo di amministrazione. In totale la somma prevista per questi interventi dovrebbe aggirarsi sui 50-60 mila euro. Il sindaco ha poi reso noto che, in una logica di confronto con la cittadinanza, ha deciso di fissare incontri con i proprietari dei terreni di tutte le contrade. Previsti incontri con i proprietari dei terreni della strada vicinale Rocche Calcarelle, ma anche con quelli di contrada Marche, Garisi e Zoida, delle contrade Milicia, Puleri e Piraino, di contrada Pozzillo Cascavallo, e infine di Mustogiunto e Garlazzi.

Carmelo Locurto 40 righe