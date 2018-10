SAN CATALDO. Visita nell’area della ex Zolfara “Persico” di Gabara da parte delle delegazioni Polacca e Tedesca oltre che dell’Istituto “Giovanni Verga” di Caltanissetta, nell’ambito del progetto Erasmus. Studenti e docenti della scuola nissena e delle due scuole tedesca e polacca hanno avuto modo di visitare la zolfara Persico e di elogiare un sito che li ha colpiti parecchio per la sua bellezza e il suo fascino. Le delegazioni sono state accolte dall’amministrazione comunale che ha avuto modo di presentare non solo il sito ma anche le sue bellezze e particolarità naturalistiche e minerarie. Sono state anche mostrate alcune discenderie mentre nel caso di altre è stato mostrato come, tramite i lavoratori forestali, si stia ponendo in essere un ammirevole sforzo per valorizzare anche un’altra discenderia. Insomma, una mattinata ricca di soddisfazione per l’amministrazione comunale, ma anche per la comunità sancataldese che è stata elogiata per un sito che ormai sta diventando un suo autentico fiore all’occhiello.