SAN CATALDO. Secondo appuntamento nell’ambito della terza edizione della stagione concertistica di Musica colta organizzata dall’ Associazione “Giuseppe Amico Medico” in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il secondo evento della stagione concertistica si svolgerà mercoledì 31 ottobre alle ore 19 nel Cine Teatro Marconi e l’ingresso sarà gratuito. Ad esibirsi saranno Elisabetta La Marca al violoncello e il maestro Giuseppe La Marca al pianoforte. Nell’ambito di questa rassegna sono previsti cinque appuntamenti musicali. La conclusione è prevista per il prossimo 12 Dicembre quando è in programma il concerto a 4 mani per pianoforte eseguito da Laura Blandino e Maria Provenzano.