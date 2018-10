Nel girone A del campionato di Promozione, ancora una gran bella impresa per il Vallelunga di Angelo Vedda che ha battuto con un secco 3-0 casalingo la Vis Borgo Nuovo. Dopo un primo tempo nel quale gli ospiti sono riusciti in qualche modo a contenere le offensive dei padroni di casa, nella ripresa il Vallelunga s’è letteralmente scatenato andando a segno con l’inossidabile Panepinto, ma anche con Amante e Corbetto che hanno calato il tris vincente consentendo alla loro squadra di conquistare la quarta vittoria stagionale. Il Vallelunga, che in classifica ha 12 punti frutto di 4 vittorie e 4 sconfitte, è così salito a quota 12 in classifica.