Nel girone G del campionato di Prima categoria, rinviata la gara tra Città di Nicosia e Master Pro San Cataldo al 1° novembre prossimo, a tenere banco sono state le nissene Cusn e Asd Nissa. Il Cusn Caltanissetta non è andato al di la del pari casalingo 0-0 contro il Ravanusa in un match molto condizionato da un terreno di gioco pesante che ha condizionato il match delle due formazioni in campo. La partita è stata più sull’agonismo che sul tecnico, con poche palle gol. Alla fine solo pari e 4 punti in classifica. Ha invece pareggiato 3-3 l’Asd Nissa. La squadra di Fabrizio Ponticello, per un tempo ha anche accarezzato il sogno del primato in classifica poiché aveva chiuso la prima frazione di gioco sull’1-2 per la doppietta di Touray. Poi la rimonta dei padroni di casa che si sono portati sul 3-2 e gol in zona Cesarini dell’Asd Nissa che, nonostante fosse rimasta in dieci, è riuscita lo stesso a trovare la rete del pari su rigore ancora con Touray. In classifica Asd Nissa seconda dietro la coppia capolista Leonfortese – Angelo Cuffaro Raffadali. Infine, il Real Suttano ha perso 2-0 fuori casa contro la capolista Castelluccese andata a segno due volte nel primo tempo con doppietta di Salerno.