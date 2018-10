Il dipartimento regionale per la protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione (preallarme) per condizioni meteo avverse per le prossime ore e fino alla mezzanotte di domenica 28 ottobre. In particolare l’allerta è riferita al rischio idrogeologico e idraulico per temporali.

E’ necessario prestare attenzione al transito nei sottopassi e nelle zone urbane dove si verifica consistente deflusso d’acqua. Si invita la cittadinanza a non parcheggiare o sostare in prossimità di cartelli pubblicitari e alberi ad alto fusto.