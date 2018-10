Un’ esperienza davvero unica ed entusiasmante quella vissuta dal Corpo bandistico G.Verdi di Caltanissetta, diretto dal maestro Maria Ivana Stella, che domenica 28 ottobre ha partecipato ad Alcara li Fusi in provincia di Messina al primo raduno bandistico “Monti Nebrodi” che oltre alla Verdi ha visto coinvolte anche altre realtà bandistiche del comprensorio montano quali la banda municipale di Alcara, quella di Mistretta e le bande di San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela; protagoniste dunque le bande musicali che hanno sfilato tra i caratteristici vicoli del borgo per poi esibirsi in un concertone finale all’interno della Chiesa Madre di Alcara; per il maestro Maria Ivana Stella quello del raduno non è stato solo e semplicemente un momento di confronto con altre bande musicali, ma è stato un evento davvero molto importante ai fini dell’accrescimento sia musicale che cultuale. La manifestazione, che come obiettivo si poneva quello di sottolineare il profondo valore che lega la banda musicale alle comunità nebroidee, è nata da un’ idea di Calogero di Naso, da sempre grande appassionato delle realtà bandistiche, in collaborazione con la locale associazione di promozione turistica e con la direzione artistica del professore Michele Saccone.