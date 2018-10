DELIA. Prosegue a Delia l’azione di contrasto alla povertà assoluta e all’esclusione sociale con l’attuazione del REI (Reddito d’inclusione sociale). <<Da agosto, quando ha preso il via, ad oggi sono 40 i progetti personalizzati che sono stati sottoscritti dalle famiglie interessate al Rei>> ha detto l’assistente sociale Angela Alletto (nella foto con il sindaco Bancheri) che sta curando l’attuazione del Rei a Delia, nell’ambito del progetto “PON Inclusione – Avviso 3/2016” presentato dal Distretto D8 di Caltanissetta. <<Il progetto personalizzato non riguarda la singola persona – tiene a precisare la dottoressa Alletto ma l’intero nucleo familiare. Lo scopo ha aggiunto è quello di intervenire sulle cause che hanno provocato lo stato di povertà e di disagio economico – e consentire così ai nuclei familiari il reinserimento sociale e lavorativo>>. Nel territorio di riferimento sono i servizi sociali a prendersi carico dei nuclei familiari beneficiari del REI che a livello territoriale viene attuato da una equipe multidisciplinare, formata da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali. <<Il REI – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri nel commentare l’attività svolta a Delia e nel Distretto socio sanitario D8 – si sta rivelando uno strumento che rende più efficace la programmazione delle politiche socio assistenziali locali. Il merito va anche all’equipe multidisciplinare che svolge un una ruolo cardine per l’attuazione del progetto>>. Il reddito d’inclusione sociale si articola in un beneficio economico e in un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa a beneficio dei nuclei familiari. <<L’equipe multidisciplinare del Distretto D8 è una delle poche ad essere stata attivata in Sicilia. Oggi il servizio è attivo in tutto il territorio sociosanitario del Distretto>> ha detto Angelo D’Auria, uno dei due psicologi, che insieme a Manuela Scarpulla, formano il gruppo di coordinamento del progetto distrettuale. <<Nel nostro territorio c’è un ricorso notevole alle misure di sostegno al reddito da parte delle famiglie che risultano vivere in condizioni di povertà – ha aggiunto il dott. D’Auria. L’equipe sta dando delle risposte concrete ai bisogni complessi di queste famiglie. Stiamo cercando con il nostro intervento di far superare la mera logica assistenziale in favore di una logica di attivazione sociale e lavorativa. In questo momento nel nostro Distretto si contano più di 1500 beneficiari del REI mentre altri mille nuclei familiari sono in attesa di definizione della domanda da parte dell’Inps>>.