DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri (nella foto) ha inviato una lettera di plauso e di apprezzamento a Erminio Mancuso, un agronomo di Delia, che il 26 ottobre scorso, a Caltanissetta, ha assistito e rianimato, fino all’arrivo dei soccorsi, una persona che aveva perso il controllo della sua autovettura a causa di un improvviso malore. L’arrivo del 118 e il ricovero della persona all’’ospedale S. Elia hanno poi scongiurato il peggio. <<Desidero esprimerti il più sentito apprezzamento da parte dell’Amministrazione comunale e mio personale per il gesto encomiabile da te compiuto – ha scritto il primo cittadino – Con il tuo comportamento hai salvato una vita umana, dando prova di spirito d’iniziativa e di notevole capacità di intervento. Il tuo è stato un atto di grande altruismo, un chiaro esempio di virtù e di alto senso civico, di fronte al quale non si può non rimanere ammirati. Si tratta – ha infine aggiunto Bancheri – di un raro e nobile esempio d’umanità, che ci onora tutti e da lustro alla comunità deliana>>.