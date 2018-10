CALTANISSETTA – Si è riunito venerdì il consiglio direttivo del comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta sotto la presidenza di Nicolò Piave, nel quale si sono state deliberate tantissime attività a cui il comitato si appresta a dare vita. L’attivazione dei corsi per Operatori Polivalente di Salvataggio in Acqua ed il corso per Soccorsi e Tecniche Speciali, il corso per Truccatori, tutti con inizio nel mese di Novembre 2018. Importanti nomine di delegati, cioè i più stretti e sinergici collaboratori del Presidente e Consiglio Direttivo, con la nomina di Luigi Domenico Walter Savarino, quale nuovo delegato alle attività di emergenza in sostituzione di Andrea Miccichè che si è dimesso in precedenza. Walter Savarino è entrato a far parte della CRI nel 2000, contribuendo attivamente alla crescita ed allo sviluppo del gruppo Pionieri CRI di Caltanissetta, ricoprendo diversi incarichi tra cui quello di Delegato Tecnico per le Emergenze e di Vice Ispettore nel 2005. Il suo interesse per la CRI lo ha portato a crescere in formazione conseguendo il Brevetto di Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua CRI, Brevetto di Assistenza Subacquea (Sommozzatore) CRI, Brevetto Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali CRI, e diventa Istruttore di Primo Soccorso e Trasporto Infermi nel 2010. È Operatore CRI Specializzato in Protezione Civile di I e II livello ed Operatore sulle Emergenze di tipo NBCR. Nella squadra del delegato alle attività di Emergenza entrano a far parte, con apposito provvedimento, Antonio Loria per attività NBCR e Sala Operativa, Pietro Maria Messina per la difesa civile, Gregorio Geraci per la predisposizione dei piani di Emergenza, Antonino Miraglia per le attività di cartografia, Gennaro Isernia per le attività di logistica, Francesco Bunoni per le attività di Soccorsi con Tecniche e Mezzi Speciali, Angelo Montoro per la formazione, Valentina Botta quale referente per le attività psicosociali in emergenza, Francesco Salerno quale referente della Sala Operativa Mobile.

Inoltre nell’area salute l’ingresso di Michele Liccardo quale referente delle Manovre Salvavita e Laura Russo referente per le attività di Donazione Sangue, primo soccorso e stili di vita sani e positivi.

Una grande famiglia che collabora e raggiunge obbietivi, questa la Croce Rossa di Caltanissetta, che nel proseguo delle sue attività continuerà attraverso ulteriori referenze in Area Salute, Sociale, Giovani ed in particolare in Sviluppo e Comunicazione. Stiamo lavorando ad un progetto di ulteriore crescita, al fine di dare sempre più servizi ai cittadini. Ed intanto giorno 05 novembre 2018 partiamo con il nuovo corso di reclutamento, ore 18.30 sala cineforum dell’Istituto Testasecca. Una grande network del volontariato della quella Croce Rossa nissena, sempre vicino ai bisogni dei cittadini più deboli, con l’ausilio delle unità territoriali di Sommatino, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Resuttano, Milena e l’ultima nata nella famiglia nissena Bompensiere, dove giorno 16 novembre inizierà il corso di reclutamento.