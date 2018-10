CALTANISSETTA – Dal 1 novembre 2018 al 1 dicembre 2018 i familiari dei diretti interessati o loro rappresentanti legali potranno presentare l’istanza prevista dal d.a. n 113/gab del 23 ottobre 2018 presso gli uffici del patronato Ital di via N. Colajanni 88 – tel 0934 22164. Nei giorni di martedi, mercoledi e giovedi dalle 9 alle 12, troverete il referente Carmelo Arcarisi per delucidazioni e assistenza. I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili all’interno dei suddetti uffici.