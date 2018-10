A seguito della informativa antimafia interdittiva rilasciata dalla Prefettura di Caltanissetta nei confronti dell’impresa individuale Correnti Daniele, titolare della concessione relativa all’esercizio della cava di calcare “Iudichella”, nel territorio di Butera (CL), il Dipartimento Energia della Regione Siciliana – con riferimento alle richieste antimafia inoltrate dal Distretto Minerario di Caltanissetta n. 38778 del 16.11.0 e n. 8163 del 22.02.2018 – ha disposto la decadenza immediata della concessione, in ossequio al Protocollo di Legalità sottoscritto dall’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, nel pieno rispetto della vigente normativa antimafia che impone alla P.A, di non autorizzare, rilasciare licenze e stipulare contratti, con soggetti nei confronti dei quali sono stati emessi simili provvedimenti interdittivi. Il Dipartimento Energia, guidato dall’Ing. Salvatore D’Urso, ha predisposto controlli a tappeto sulle oltre 400 cave regionali, al fine di verificare se, le attività in corso, sono basate su vendite o affitti di cave, già in possesso di soggetti comunque vicini ad associazioni mafiose, nell’ottica del rigoroso rispetto dei principi di legalità, più volte ribadito dal pres. della Regione Siciliana Nello Musumeci, e dall’Assessore all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Alberto Pierobon.