CALTANISSETTA – Il Movimento Caltanissetta Antirazzista incontra i cittadini il 28 ottobre alle ore 17 alla Bottega del mondo Equamente situata in via Michele Amari, 3 a Caltanissetta. Si terrà l’evento “Via di Terra: raccolta fondi a sostegno della missione Mediterranea della Nave Ionio. Ci saranno degustazioni di bevande equosolidali, letture di pagine di letteratura, riflessioni personali e testimonianze sui temi di accoglienza, viaggio e solidarietà. Tra gli artisti presenti ci sarà Francesco Miceli con il monologo “Oltre” e cittadini che intendono leggere brani significativi.

Il Movimento evidenzia:”Ci ritroveremo per raccogliere fondi per la Nave Ionio e per affermare la presenza del movimento “Caltanissetta Antirazzista” che sogna un’Europa aperta e non impaurita, capace di condividere ricchezze che possiede e riconoscere quelle che arrivano”.