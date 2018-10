CALTANISSETTA – Ieri in presenza dei rispettivi consigli d’amministrazione e di numerosi soci presso la sede sociale della Mutua Società Cattolica Maria SS. Della Catena di via Redentore 16 Caltanissetta, si e firmato il verbale d’Accordo fra la stessa mutua rappresentata dal Presidente pro- tempore Cav. Rosario Scancarello e la Società Nazionale di Mutuo Soccorso CESARE POZZO rappresentata dal presidente delegato del CR Sicilia Francesco Mineo .

Accordo di cooperazione per lo sviluppo di reciproci rapporti mutualistici; in coerenza con gli artt. 1, 2, 3 della Legge 3818/1886 e sue integrazioni e modificazioni, al fine di erogare prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali a completamento del SSN per i propri soci e loro familiari conviventi.

La MUTUA SOCIETA’ CATTOLICA “ MARIA SS. DELLA CATENA” offre i propri servizi di collaborazione e di diffusione dei valori coincidenti fra le mutue così come annoverati nella legge di riferimento 3818 e successive modificazioni alla SOCIETA’ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO regione Sicilia e nell’ambito della propria territorialità, mettendo a disposizione i propri locali della sede sita in Caltanissetta Via Redentore N° 16.

La SOCIETA’ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO assume l’impegno di fornire alla MUTUA SOCIETA’ CATTOLICA “ MARIA SS. DELLA CATENA il materiale istituzionale divulgativo della Mutua Cesare Pozzo, nonchè ogni assistenza formativa di interesse reciproco nell’ambito delle attività sopradescritte e finalizzate al servizio dei rispettivi e/o coincidenti soci;

Il presidente Cav. Rosario Scancarello nel ricordare che anche questa, come la prevenzione sanitaria e un attività istituzionale della società e invita a partecipare hai sceening sanitari che la Mutua Società Cattolica Maria SS. Della Catena periodicamente effettua gratuitamente per i propri Soci.

Per eventuali informazioni presso la sede sociale orario dalle 10,30 alle 12 e dalle 17,00 alle 19,00