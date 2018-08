CALTANISSETTA – Conto alla rovescia per l’attivazione di otto piloni a scomparsa nel centro storico. Dopo la loro installazione sono in corso i collaudi ed oggi i tecnici inizieranno la configurazione delle centraline. «Penso proprio – ha dichiarato il comandante della polizia municipale Diego Peruga – che la prossima settimana entreranno in funzione».

Oltre ai primi due collocati all’ingresso della Ztl in corso Vittorio Emanuele e già distrutti dagli automobilisti, il Comune ha acquistati e piazzati altri otto per 40 mila euro sfruttando la particolare offerta di un’azienda del settore. La collocazione dei dissuasori era stata sollecitata nel corso di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza a tutela dell’isola pedonale permanente: tre all’incrocio fra corso Umberto e piazza Garibaldi, tre sempre in corso Umberto vicino la chiesa del Collegio e due infine in via Matteotti all’altezza di Palazzo Moncada. Il Comune è già pronto a fornire ai residenti e alle forze dell’ordine il numero che dovranno comporre gratuitamente dal telefono per abbassare i piloni e accedere nelle zone dove sono in vigore la Ztl e l’isola pedonale. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)

