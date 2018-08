SERRADIFALCO. La serradifalchese Mara Safonte (nella foto) è finalista nel Talent show “The Coach” trasmesso sul canale televisivo La 7 Gold. Un traguardo significativo per la ventiseienne ballerina serradifalchese che, assieme alle ragazze del corpo di ballo “Le Corp e l’Esprit” di Rosanna Di Giorgi, ha partecipato al talent show “The Coach”. Mara Safonte vi ha partecipato in qualità di coach, mentre le ragazze del corpo di ballo le Corp e l’Esprit vi hanno preso parte come squadra di ballerine. Si tratta di Alice Safonte, Vanessa Giarratano, Roberta Terranova, Isa Milazzo, Giada Allegro, Valeria Calamera, Claudia Santulli, Francesca Amico, Allison Tantillo, Eleonora La Biunda, Asia Fulco, Martina Fiorella, Sofia Gentile, Annamaria Mogavero, Siria Farruggio, Claudia Bellomo, Genny Vicari, Elena Lombardo e Valeria Vullo. Nelle selezioni, che si sono svolte a Salsomaggiore, Mara Safonte è divenuta coach di una sua squadra, mentre le altre ballerine de Le Corp e L’Esprit sono finite in un’altra squadra. L’avventura delle ballerine s’è poi fermata in semifinale proprio contro la squadra di cui era coach Mara Safonte. Il tutto nel contesto di un’esperienza nella quale è stata seguita da mental coach che gli hanno insegnato tanto.

