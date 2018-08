SERRADIFALCO. Richiesta di avvio delle procedure di stabilizzazione per i Lavoratori a tempo determinato (“Precari”) con contratti a tempo indeterminato anche part-time, in servizio presso il Comune di Serradifalco. E’ quella avanzata dal coordinatore interprovinciale della Cisl Fp Gianfranco Di Maria (nella foto) in una nota che ha inviato al sindaco e al segretario comunale. In particolare, il sindacalista della Cisl ha sottolineato: <Negli incontri passati questa amministrazione comunale ha espresso la concreta volontà di procedere alla stabilizzazione del personale precario; la legge 8/2018 non è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri per cui rappresenta la norma di riferimento in tale ambito; l’articolo 26 di tale legge sostiene che “Gli enti locali provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time; pertanto, quello del prossimo 31 dicembre, è un termine, a mio parere, molto più “vicino” di quanto possa sembrare>. Per questa ragione è stato chiesto da Gianfranco Di Maria all’amministrazione comunale l’avvio immediato della procedura di stabilizzazione dei precari in servizio al Comune confrontandosi con la stessa organizzazione sindacale in ordine alle modalità da adottare. <Sono convinto – ha spiegato Di Maria – che questo mese di Agosto deve essere utile per effettuare gli incontri richiesti al fine di arrivare a settembre con tutti gli atti approvati e, finalmente, giungere all’agognata stabilizzazione del personale interessato. Personale, quest’ultimo, che attende tale evento da circa 29 anni>.

