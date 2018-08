SERRADIFALCO. E’ in programma venerdì 24 agosto l’iniziativa “A spasso con….la cultura, tra storia e tradizione”. L’evento si svolgerà alle ore 18 e sarà curato dal Circolo Artigiani e dall’associazione Serra del Falco, rientra nell’ambito del progetto “A Spasso con….” promosso dall’Asp di Caltanissetta in collaborazione con Auser, No Serradifalko, Croce Rossa, Ada, Comune di Serradifalco ed associazione Serra del Falco del presidente Sergio Milazzo. E’ prevista una passeggiata dal Circolo artigiani di Via Roma sino al largo della Chiesa di San Giuseppe dove si rappresenterà “Un cuntu a lu Collegiu”. Il progetto coinvolge gli anziani e si propone in un’ottica di prevenzione. Anche perché la letteratura scientifica concorda nell’affermare che nelle persone anziane l’inattività fisica è uno dei fattori che contribuiscono alle patologie cronico degenerative, alle malattie cardio vascolari, ad alcuni tipi di tumore, al diabete e all’osteoporosi. Il progetto si propone la finalità di promuovere tra gli anziani l’attività fisica mediante una serie di azioni combinate che valorizzano la partecipazione e la socializzazione. Nell’ambito del percorso progettuale, pertanto, l’attività fisica sarà proposta attraverso visite guidate nella modalità piacevole ed attraente della visita di gruppo. Prevista una passeggiata da Via Roma sino alla Chiesa di San Giuseppe, ma anche la rappresentazione di un racconto per rendere agli anziani più gradevole l’esperienza motoria creando un connubio con la cultura attraverso la tradizione e la storia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...