SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha deciso di estendere a tutti i Caf (Centri di assistenza fiscale) nazionali aventi sedi periferiche operanti nel territorio comunale la possibilità di convenzionarsi e comunque di rinnovare la Convenzione con il comune per la gestione del cosiddetto bonus idrico. Il Comune di Serradifalco, in precedenza, nel 2012 aveva stipulato la convenzione ma solo per il servizio di bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. A quella convenzione aveva aderito il solo Caf dell’Acli. Come ha spiegato il sindaco Leonardo Burgio, il provvedimento della sua Giunta consentirà ai cittadini che hanno i requisiti per accedere al beneficio del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati, di ottenere, grazie alla consulenza dei Centri di assistenza fiscale presenti nel territorio comunale, uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico. In questo modo, per i cittadini che hanno i requisiti per chiedere il bonus elettrico e del gas, verrà anche più facile chiedere direttamente tramite un unico Caf i tre benefici. Pertanto, il Comune ha comunicato che, se il Comune si avvale dei Caf per la gestione dei bonus elettrico e gas, può estendere tale rapporto anche alla gestione del bonus idrico, per cui anche il bonus idrico potrà essere gestito tramite la piattaforma Sgate erogata dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Il tutto, come ha spiegato il primo cittadino, senza aggravi per le casse comunali. Il servizio dei Caf sarà completamente gratuito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...