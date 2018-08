SERRADIFALCO. Complessivamente sono cinquanta i lavoratori in posizione utile per essere inseriti nei cantieri finanziati al Comune di Serradifalco da parte della Regione. Di questi 50 soggetti, venti sono giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni, ventuno sono persone di età compresa tra i 37 e i 50 anni, mentre sono solo nove i soggetti ultracinquantenni. Nessun immigrato in possesso di regolare permesso di soggiorno ha invece presentato istanza per partecipare ai cantieri né tantomeno soggetti in situazione di handicap. A questo punto, una volta approvata la graduatoria definitiva, gli uffici competenti si attiveranno con i progetti del caso, al fine di provvedere all’attivazione dei cantieri. Per questi cinquanta soggetti, in ogni caso, una boccata d’ossigeno non indifferente che consentirà loro di essere impegnati all’interno dei cantieri e di essere retribuiti, se pur per pochi mesi. L’amministrazione comunale, che aveva suo tempo manifestato alla Regione il proprio interesse all’istituzione di tali cantieri a Serradifalco, Ovviamente è stato anche spiegato che saranno effettuati controlli di veridicità rispetto alle dichiarazioni rese. Dopo di che da questa graduatoria definitiva si attingerà poi il personale per i cantieri di lavoro finanziati dalla Regione.

